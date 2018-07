A partir de 2ª vou andar diferente, diz mãe de Isabella A mãe da menina Isabella Nardoni, Ana Carolina de Oliveira, falou pela primeira vez a uma emissora de televisão, depois do fim do julgamento que condenou, na madrugada deste sábado, o casal Nardoni pela morte da menina, em março de 2008. Ana Carolina falou na manhã deste sábado por volta de cinco minutos com apresentadores do programa Hoje em Dia, da Rede Record. Ela disse que "a partir de segunda-feira vou andar diferente".