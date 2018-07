A pedido de Dilma, PSD estuda ingresso formal na aliança governista O prefeito de São Paulo e presidente do PSD, Gilberto Kassab, se reuniu com a Executiva do partido nesta terça-feira e iniciou um processo de consultas para atender a um pedido da presidente Dilma Rousseff para que a legenda entre formalmente na base aliada do governo no Congresso, disse à Reuters o líder da bancada na Câmara, Guilherme Campos (PSD-SP).