A pedido de Lula, general avalia luta por terras em MS

Durante sua visita de dois dias, ele se reuniu com deputados, com o governador André Pucinelli (PMDB), autoridades militares e representantes indígenas. Em mais de uma ocasião, Félix repetiu que seu objetivo era coletar informações para levar ao presidente Lula. Ele também enfatizou que o governo federal busca uma solução pacífica para o problema, que opõe, de um lado, índios e, do outro, produtores rurais. A meta, disse o ministro, é evitar ?crises? e ?ânimos exaltados.?

Uma das questões que chamaram a atenção na visita do titular da área de Segurança Institucional é que o assunto em pauta está diretamente ligado a outro ministério, o da Justiça, comandado por Tarso Genro. Na semana anterior à visita do general ao Mato Grosso do Sul, o governador Pucinelli havia ido a Brasília justamente para discutir as demarcações, no Ministério da Justiça.

Ao voltar, Pucinelli disse a jornalistas que não vai aceitar ?expropriação? de propriedades para serem convertidas em reserva indígena. De acordo com suas informações, as terras reivindicadas pelos índios são terras tituladas pelo Estado, com a validação da União. Se o governo quiser dá-las aos índios deverá pagar por isso, afirmou.

O temor do governador e dos proprietários rurais é que se repitam no Mato Grosso do Sul os fatos ocorridos na Raposa Serra do Sol, em Roraima, onde os produtores rurais não receberam nada pela terra, consideradas da União. Eles foram indenizados apenas pelas suas benfeitorias. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.