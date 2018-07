''A política externa está se tornando questão partidária''

O Brasil age corretamente ao estreitar relações com o Irã do polêmico Mahmoud Ahmadinejad. Mas deve deixar claro que não concorda com a repressão aos movimentos democráticos naquele País. Essa é a opinião do analista Reginaldo Nasser, professor de relações internacionais da PUC de São Paulo e da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap).

A decisão do presidente Lula de receber Mahmoud Ahmadinejad é boa ou ruim para o Brasil?

O Brasil, enquanto potência emergente, com credibilidade internacional, tem que enfrentar problemas e assumir responsabilidades. O Irã é um desses problemas. O Brasil não pode se recusar a estabelecer relações comerciais, políticas e diplomáticas com aquele país.

O encontro desvela algum tipo de simpatia entre os dois?

Não é um encontro circunstancial ou que denote simpatias entre presidentes. Faz parte de uma diretriz diplomática, que se estende a outros países. Recebemos há pouco o presidente israelense, Shimon Peres, e o ministro de Relações Exteriores daquele país. Também esteve aqui presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Não vejo problema em receber o presidente do Irã - até porque o presidente Barack Obama já disse ver com bons olhos esse encontro. Isso não quer dizer que o Brasil deva concordar com os encaminhamentos da política interna iraniana, com a repressão aos movimentos democráticos e as intenções daquele país de produzir armas nucleares. Feitas essas ressalvas, o Brasil deve se relacionar com o Irã e até ajudá-lo a se integrar à comunidade internacional, em vez de isolá-lo.

Não estaria ocorrendo um exagerado dimensionamento do papel do Brasil como mediador no cenário internacional?

Acho errado colocar o Brasil no mesmo patamar das grandes potências. O Brasil nunca vai ser um mediador do porte dos Estados Unidos - até porque não tem recursos materiais para isso. Mas, por outro lado, também considero equivocado dizer que não tem qualquer importância. O Brasil tem um pé no mundo habitado pelas potências, mas também é bem recebido nesse outro mundo, do Irã, dos países da África, do Oriente Médio, Ásia. Isso o qualifica como um bom mediador.

Como o sr. vê as fortes críticas internas a Lula por esse encontro?

Insisto que não se deve confundir relações diplomáticas e políticas com aceitação automática do que ocorre nos países. É curioso ver que os autores das críticas mais duras não são tão enfáticos quando se trata da China, onde a minoria uigur tem sido vítima de massacres. No Brasil, a política externa está se tornando questão partidária. Não era assim. Identificam a visita como se fosse como se um ato pessoal do Lula.