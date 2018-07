A portas fechadas, Romney faz fofoca e imita Kissinger

Esse é o mesmo vídeo que causou polêmica nesta semana por mostrar Romney se referindo aos apoiadores do presidente Barack Obama como pessoas vitimizadas e excessivamente dependentes do governo.

"Eu vi o dr. Kissinger", diz Romney no vídeo, contando um encontro com o veterano político em Nova York. "Eu disse a ele: ‘Como somos vistos no mundo?'. E ele disse uma palavra: ‘Veak!'". A palavra soa como "weak" (fraco), pronunciada com o sotaque alemão característico de Kissinger.

A gravação, feita com uma câmera escondida e divulgada na terça-feira no site da revista esquerdista Mother Jones, revela o comportamento de Romney durante reuniões com doadores que sustentam a mais cara campanha presidencial na história dos EUA.

O evento filmado aconteceu na mansão de um executivo do setor financeiro em Boca Raton, na Flórida. Cada participante pagou 50 mil dólares para estar lá.

Romney muitas vezes parece pouco à vontade em eventos públicos de campanha, mas parentes e amigos dizem que ele fica descontraído e engraçado quando as câmeras estão (ou deveriam estar) desligadas.

"Você não está comendo", aponta Romney no vídeo para um dos participantes do evento. "Estou magnetizado", responde o doador. "Ele está chorando de tédio", conclui Romney, causando risos.

Em outra passagem, ele ironiza as críticas dos democratas à riqueza que ele acumulou como executivo do setor financeiro. "Sou pobre feito um rato de igreja", diz Romney, dono de uma fortuna estimada em 250 milhões de dólares.

Sobre Letterman, crítico frequente do candidato republicano, Romney disse: "(Ele) me odeia porque já fui mais ao (programa de Jay) Leno. Eles são muito ciumentos um do outro, vocês sabem."

Por coincidência, horas depois da divulgação do vídeo, Obama foi ao programa de Letterman, onde recriminou Romney por suas declarações a respeito do eleitorado que apoia o governo.

O vídeo - no qual se veem garçons de luvas brancas servindo os convidados - reforçou a tese da campanha democrata de que Romney é um candidato elitista, alheio aos problemas dos norte-americanos comuns.

Comentários de alguns participantes podem ser ouvidos no vídeo. Um deles questiona Romney por sua presença pouco expressiva entre as mulheres, estudantes universitários e muçulmanos. Outros recomendam que ele apareça mais na TV e nas redes sociais, e uma pessoa da plateia lhe diz que sua grande chance de derrotar Obama são os debates de outubro. "Você irá bem demais. Seus debates são incríveis", diz o participante.