A São Paulo Restaurant Week representa para os fãs de gastronomia mais ou menos o que a Mostra de Cinema significa para os cinéfilos: uma mistura de alegria e tensão, já que as reservas, como os ingressos, costumam evaporar. Por isso, esta 11ª edição do festival, que vai de segunda, 3/9, até o domingo dia 16/9, traz uma novidade de se aplaudir em pé (ou sentado, à mesa): o sistema de reservas online - já disponível no site restorando.com.br. Por isso, aproveite este fim de semana para passear pelos cardápios dos cerca se 280 restaurantes, bares e cafés da grande São Paulo e de oito cidades do interior, que oferecem menus promocionais com entrada, prato principal e sobremesa por

R$ 31,90, no almoço, e R$ 43,90, no jantar. Na cidade, a lista vai de veteranos concorridos, como o Dui e o AK Vila (foto), a estreantes de peso, como o português Tasca da Esquina (foto) e o novíssimo peruano Kill. Prepare sua agenda - e fique atento aos preços das bebidas, que podem encarecer (e bem!) a conta. Carolina Arantes