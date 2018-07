A primavera é aqui Começa na terça (26) a 7ª Mostra Mundo Árabe de Cinema. Entre obras ambientadas em países árabes e filmes que retratam a relação do Brasil com a cultura árabe, a mostra reúne 32 produções, no Cinesesc, na Cinemateca e no Cine Olido até 5 de julho, e no CCBB, de 17 a 22 de julho. Entre os destaques está a presença da curadora Rasha Salti, liderança do movimento de cineastas do Mundo Árabe e responsável pela elogiada mostra 'Mapeando a Subjetividade: cinema experimental árabe dos anos 60 até os dias atuais', que foi exibida no MoMA e terá parte dela em cartaz por aqui. 'Constantino' (foto), documentário do paulistano Otávio Cury filmado em grande parte na Síria, acompanha a busca do diretor pela história de seus antepassados. Programação em mundoarabe2010.