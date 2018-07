A primeira safra com soja anti-ferrugem

A primeira cultivar de soja comercial resistente à ferrugem estará disponível para comercialização a partir da próxima safra. É a BRS 7560, lançada no ano passado pela Embrapa. Para o pesquisador Austeclínio de Farias Neto, da Embrapa Cerrados, por causa da maior resistência à ferrugem, a cultivar tem mais estabilidade de produção caso a doença surja, especialmente quando as condições climáticas não permitem que fungicida seja aplicado no momento mais propício. "A BRS 7560 permite reduzir as aplicações", diz.