A próxima esquina

Outro email que recebi reproduzia uma entrevista da ministra e candidata Dilma Rousseff dizendo que "só tupiniquins aplicam a tese falida do Estado mínimo". Eu só gostaria de saber em qual momento o Brasil teve alguma coisa parecida com um Estado mínimo. Autores como o economista Milton Friedman mal tiveram circulação no Brasil até 20 anos atrás, e na prática o Estado brasileiro nunca sofreu um processo de redução. Durante o governo FHC, apesar das privatizações e da lei fiscal, a carga tributária só continuou subindo, tal como de 2003 para cá. Dilma disse também que é "extremamente a favor do Estado que induz o crescimento, o desenvolvimento, que planeja". Bem, ela ignora a enorme diferença entre induzir e planejar, entre cooperar e conduzir, pois pertence a uma fatia de sua geração que ainda não entendeu os erros do desenvolvimentismo, da tradição intervencionista latino-americana.

Como o atual governo acha que o socorro público aos bancos na atual crise significa que aqueles tempos do Estado autárquico voltaram, não vê os erros regulatórios que têm emperrado a melhora da infraestrutura nos sistemas de energias e transportes, como se vê no PAC e no modelo do pré-sal; e não dá o devido valor aos investimentos em educação, ciência e tecnologia, muito mais "estratégicos" que qualquer protecionismo e monopólio. Uma coisa não exclui a outra, mas imagine: e se um valor equivalente aos R$ 130 bilhões que serão investidos na Petrobras e na indústria bélica nos próximos anos - dez vezes mais que o orçamento anual do Bolsa Família - fosse aplicado para um grande salto educacional do Brasil? Governar, dizem, é eleger prioridades...

O trabalhador brasileiro tem a escolaridade média de países pobres africanos, e adolescentes de 15 anos não conseguem escrever um bilhete com certa coerência nem fazer um cálculo que não seja adição. Enquanto isso, Lula se gaba de ter construído uma universidade a mais que JK. Primeiro, JK governou por cinco anos, não por oito. Segundo, não estamos mais nos anos 50; vivemos na Era Digital, em que o conhecimento, a informática e a indústria criativa movimentam muito mais dinheiro em termos absolutos e relativos. O Brasil tem carência de engenheiros, cientistas e pesquisadores. Não gera tecnologia própria em quase nenhum setor. E em pleno século 21 voltou a exportar mais commodities do que manufaturados. Mas o chamam de "país do futuro"?

Dilma não percebe também que em alguns setores o Estado deve participar menos, e não mais. Deve sair de cima das costas dos empreendedores para que mais e melhores empregos sejam gerados. (Você já reparou como o aumento das vagas é sempre atribuído ao governo, nunca à sociedade?) Deve reduzir a burocracia, e não aumentar os gastos correntes, contratar mais 40 mil servidores e permitir que haja mais 8 mil vereadores. Deve fazer reformas para combater o desperdício e a corrupção, e não passar a mão na cabeça de oligarquias como a família Sarney, para quem a máquina pública é extensão de seus negócios particulares. E deve cortar impostos em geral, não trazer de volta a CPMF com o nome de CSS. Isso também é uma forma de induzir crescimento e distribuição de renda - que mais tarde se reflete em maior arrecadação.

Recebi também emails sobre os resultados do Pnad, feito pelo IBGE em 2008. A mesma imprensa que acha que o Brasil é o país que saiu mais forte da crise, não China e Índia (e não se dizia que a globalização só favorecia os países ricos?), comemorou os resultados. De fato, o desemprego estava em 7,2% (agora está em 8,1%) e a renda veio em recuperação contínua desde 2004. Mas ela ainda é inferior à de dez anos atrás: em 1998 era R$ 1.074; em 2008, R$ 1.041. Por que então 99% dos analistas afirmam que a economia melhorou? Outra curva digna de comemorar é a da queda da desigualdade. Ao contrário do que se diz, porém, ela não caiu nos últimos anos: o índice de Gini vem continuamente caindo no Brasil há décadas. Mesmo assim, o ritmo é muito lento, puxado desde 1994 pelos avanços macroeconômicos e pelos aumentos do salário mínimo (com maior peso que os programas sociais). E você sabe quais as classes que mais enriqueceram proporcionalmente nos anos Lula? Isso mesmo: A e B.

Números e bravatas, enfim, não fecham argumentos. Basta circular pelo Brasil para perceber que a vida da maioria das pessoas ainda está longe de chegar ao paraíso prometido na ascensão de um ex-operário ao poder. Mulheres criando cinco ou seis filhos abandonadas pelos maridos; metade dos domicílios sem acesso a esgoto; classe média endividada em crediários e cartões que chegam a cobrar mais de 10% de juros ao mês; desemprego crescente entre profissionais qualificados; violência nas grandes cidades, além de periferias favelizadas. Andamos para a frente em muitos aspectos, sim. Mas ainda há muita gente para trás e muitas, muitas esquinas adiante.

Felicidade Conjugal (Editora 34, trad. Boris Schnaiderman) é o primeiro livro importante de Tolstoi. Curiosamente publicado em 1859, dois anos depois de Madame Bovary, de Flaubert, também relata um casamento que se desmancha. Sempre que se pergunta sobre um escritor que admiramos sem concordar com suas ideias, a praxe é responder Céline, por exemplo, por suas crenças fascistas. Tolstoi, em grau muito menor, também é complicado. É um dos maiores escritores de todos os tempos, e livros como Guerra e Paz e A Morte de Ivan Ilitch se aproximam da perfeição. No entanto, é de um moralismo machista inacreditável, embora nada parecido com a misoginia de um Lars Von Trier...

Em A Felicidade Conjugal, novela narrada por uma mulher, Mária, é como se dissesse que temos que aceitar ou até comemorar que os casamentos comecem divertidos e depois esfriem, passando a felicidade dela a ser apenas a do amor por seus filhos (e apenas de tabela pelo pai de seus filhos). Trinta anos mais tarde, em Sonata a Kreutzer, Tolstoi iria mais fundo nos desgastes e picuinhas do casamento e condenaria o "amor carnal" como inadequado à humanidade...

Mas basta ler Mária observando o tormento que havia em ser sossegadamente feliz ("Eu queria movimento, e não uma fluência tranquila da vida (...). Assaltavam-me repentes de angústia, que eu procurava esconder dele como algo ruim, e repentes de ternura desenfreada e alegria, que o assustavam"), ou acompanhar seu deslumbre com a presença de um príncipe, ou o modo como os hábitos foram acorrentando a relação conjugal - e renovamos, em apenas 110 páginas, a convicção de que na grande arte, mais que o argumento do observador, o que vale é a observação arguta do comportamento humano.

Para Ubaldo Luiz de Oliveira, professor de português do Colégio Bandeirantes, de quem fui aluno nos anos 80. Até hoje, quando estou escrevendo, lembro explicações e dicas de suas aulas (não, a culpa não é dele), porque ao domínio do tema ele somava a paixão transparente pelo idioma. Seus livros, como Estrutura Sintática da Frase - para o qual pediu emprestado o caderno de meu irmão Paulo, que anotava tudo com perfeccionismo, separando em cores cada tipo de oração - e Gramática Objetiva, este em parceria com Adriano da Gama Kury, ficam como legado, mas ele também fica na memória de muitos alunos.

Por mais que tenha sido Chávez o articulador da volta de Zelaya a Honduras e seu refúgio na embaixada brasileira, e por mais que o presidente deposto tenha tentado agir contra a democracia ao convocar plebiscito depois de ver que seu candidato à sucessão não seria eleito, o fato é que o golpista é Micheletti e o Brasil pode ajudar na recondução do país à legalidade. Só não pode fazer papel do "grandão bobo" e deixar de exigir que Zelaya cumpra a Constituição.

