A quatro dias da eleição, Lula aparece na campanha de Rosário Com pouco menos de quatro dias para tentar virar o jogo e ganhar a eleição em Porto Alegre, a campanha de Maria do Rosário (PT) recebe o reforço do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em depoimento exibido na propaganda eleitoral gratuita a partir desta quinta-feira. O tempo é curto, as pesquisas indicam vantagem para o prefeito e candidato à reeleição José Fogaça (PMDB), mas a estréia do presidente como cabo eleitoral pode ser um trunfo na campanha de Rosário. Durante toda a campanha, a candidata petista tentou colar sua imagem ao prestígio de Lula, mas os adversários também propagandeavam afinidades com o governo federal. As expectativas de uma participação direta do presidente em atividades de campanha foram sendo paulatinamente frustradas pela conjuntura local que colocava partidos aliados como adversários. No primeiro turno, foi preciso uma disputa judicial com Manuela D'Ávila (PCdoB) para garantir a exclusividade da vinculação da imagem de Lula à candidatura petista. Na segunda fase da campanha, Fogaça chegou a defender que o presidente não deveria tomar partido na disputa porto-alegrense por tratar-se de um "estadista". "Quem esteve comigo em todo este período, até nos momentos mais difíceis, foi uma mulher: Maria do Rosário. E eu peço a você que no dia 26 vote Maria do Rosário para prefeita", declarou o presidente em depoimento gravado em Brasília. Além de Lula, Rosário também veicula um depoimento do cantor e compositor Chico Buarque e de alguns produtores culturais locais. Pela última pesquisa do Datafolha, divulgada na quarta-feira, Fogaça lidera a corrida eleitoral com 51 por cento das intenções de voto, enquanto Rosário tem 37 por cento. (Reportagem de Sinara Sandri)