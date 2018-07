A rainha influencia ou segue a moda?

Em meio às comemorações dos 60 anos de seu reinado, a rainha Elizabeth 2ª e seu vestuário passaram a chamar ainda mais a atenção dos flashes dos fotógrafos.

Mas quanta influência essas seis décadas de poder tiveram no mundo da moda e na forma de se vestir das plebeias na Grã-Bretanha?

A agenda da rainha pode variar de uma visita a um hospital num dia à recepção a um líder mundial no dia seguinte.

"Desenhar um vestido para a rainha significa criar algo para uma mulher mais diariamente vista do que qualquer outra pessoa", diz o estilista Stewart Parvin, que veste a rainha desde o ano 2000. "As pessoas têm uma imagem dela na cabeça que você tem que preencher."

Além disso, ele tem regras a seguir: a rainha sempre usa salto de 5 cm e uma bolsa de mão, e a bainha de sua saia deve ser abaixo da altura do joelho.

"Ela é pequena e tem que usar cores fortes; em uma (roupa) com cores contrastantes e um lindo chapéu, ela se destaca e vira um verdadeiro ponto focal", ele acrescenta.

A historiadora real e biógrafa Sarah Bradford acha que a rainha desenvolveu um "estilo mais forte" ao longo do último ano. "Ela passou a usar mais roupas com blocos de cores contrastantes, parece mais em controle, focada em cores mais claras e leves", opina.

Glamour

"Ela não tenta se vestir como uma celebridade, mas tem um certo glamour por causa de seu cargo."

A rainha é conhecida por seus conjuntos conservadores, acompanhados de sapatos simples e bolsas de mão, mas cinco anos atrás ela foi listada pela revista Vogue como uma das 50 mulheres mais glamourosas do mundo - ao lado das top models Kate Moss, Claudia Schiffer e Naomi Campbell.

A editora de estilo da revista Grazia, Paula Reed, acha que a rainha sempre foi estilosa.

"Houve um momento, seis ou sete anos atrás, quando de repente o estilo tradicional britânico entrou na moda; no desfile da Dolce & Gabbana, todas as modelos estavam usando saias tweed na altura abaixo do joelho, lenços de cabeça, bolsas quadradras - e a inspiração era a rainha", diz Reed.

"Suas roupas não têm a intenção de ser um atestado de estilo, e sim (se relacionam) à dignidade de seu papel, e desde jovem a rainha sempre teve isso em mente."

Para a especialista em moda do jornal The Telegraph, Hilary Alexander, na juventude a rainha "estava em sintonia com a moda e certamente influenciou as tendências dos anos 1950 e 60". Mas, depois, "ela acabou desenvolvendo seu próprio estilo".

"Nos anos 1950, (o estilista) Norman Hartnell fez uns vestidos incríveis para a visita oficial dela a Paris. Ela tinha uma cintura tão fina."

Chapéus, marca registrada

O chapeleiro Freddie Fox passou 34 anos desenhando os adereços para a cabeça da rainha - incluindo um chapéu rosa que ela usou para seu Jubileu de Prata, em 1977.

Os chapéus se tornaram uma espécie de marca registrada da monarca, diz Fox, alegando que o acessório ajuda-a a se destacar na multidão. Mas ele acrescenta que "o conforto é a primeira preocupação em todas as suas roupas".

"Ela é uma mulher de negócios que se veste para seu estilo de vida. É confortável, elegante e apropriada." Além disso, diz que a rainha não está muito interessada em moda. "Isso é para as outras pessoas."

Hilary Alexander concorda: "Ela não segue muito a moda. É uma mulher com mais de 80 anos, e se veste com roupas bem cortadas e que lhe caem bem".

Apostas

E o que a rainha deve usar em sua festa de Jubileu de Diamante?

Alexander aposta que será algo "claro e colorido - porque ela precisa das cores fortes para ser vista pelas pessoas. Seu chapéu não deve esconder sua cabeça. A bainha da roupa deve ter um peso, para que as saias não voem e causem um efeito ruim".

O importante da roupa, então, deve ser sua funcionalidade? Não só isso, responde Alexander, também é preciso respeitar o estilo desenvolvido pela rainha.

"Ela é estilosa e não pode ser comparada com a moda atual. Sempre tem uma aparência de rainha. Ficaremos desapontados se ela fizer algo diferente disso."