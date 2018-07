A receita Que Deu errado

Como dona do laticínio que continuou fornecendo o queijo para a empresa, a família Mendonça testemunhou na prática a redução do principal ingrediente na receita. "Nossas vendas para eles caíram drasticamente", revela Hélder Mendonça, um dos fundadores e atual sócio da Forno de Minas. Trocando em miúdos: o pão de queijo passou a ter mais pão e menos queijo. Para o empresário, essa não é a única, mas é a principal causa do fracasso dos americanos na venda do quitute. Desde que a família reassumiu o controle da empresa, a receita original voltou a ser adotada. O segredo, garante ele, é usar seis vezes mais queijo. Se dependesse de Mendonça, essa informação já estaria estampada na embalagem. Falta só convencer seus assessores de marketing.