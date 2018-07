A ''reinvenção'' da USP Leste Ao formar suas primeiras turmas, cinco anos após o início de suas atividades acadêmicas, o campus da Universidade de São Paulo situado na zona leste está passando por uma crise de identidade e, segundo muitos professores, teria de ser "reinventado". A crise, que levou muitos alunos a chamar a unidade de "USP lost", era previsível. Em primeiro lugar, porque a reitoria cometeu um dos mais clássicos equívocos da administração pública brasileira quando criou essa unidade. Ou seja, ela fez investimentos vultosos na construção de instalações físicas, ao lado da Rodovia Ayrton Senna, mas não deu os recursos suficientes para as despesas de custeio deles decorrentes. E, em segundo lugar, porque os responsáveis pelo projeto do novo campus, emulando-se com inovações pontuais introduzidas no currículo das universidades federais na primeira gestão do presidente Lula, deixaram-se levar por modismos pedagógicos. Em vez dos cursos tradicionais, foram oferecidos cursos mais técnicos, concebidos de forma interdisciplinar, como sistemas de informação, gestão ambiental, políticas públicas, gerontologia e ciências da natureza.