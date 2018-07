A segunda de três

Esta é a segunda das três Luas Cheias que culminam com o satélite eclipsado no dia do réveillon. A primeira aconteceu no dia 2 de novembro e trouxe consigo sinais como um oficial de alta patente dos Estados Unidos abrir fogo contra seus colegas dentro do quartel e o apagão inexplicável aqui no Brasil. Por favor, não me confundam com um alarmista qualquer que levanta frases instigantes para infundir medo. Ao apontar os sinais, afirmo que se aproxima uma onda de qualidade espiritual tão elevada durante estas três Luas Cheias que aqui na Terra nós temos grande dificuldade de digeri-la, o que provoca perturbações e distúrbios de todo tipo, dos domésticos até os institucionais e de infraestrutura. Orar ou meditar é o único antídoto para isso.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Ainda que você prefira um pouco de solidão para descansar, não será agora que essa oportunidade acontecerá. O momento é de aparecer, de circular com leveza e alegria pela roda frenética do movimento social.

TOURO 21-4 a 20-5

Se todas as decisões pudessem ser feitas em cima de certezas, então a vida seria fácil, sem dilema nenhum.

Porém, você sabe que na prática as coisas não são assim e que muitas decisões precisam ser feitas no escuro.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Para brilhar socialmente sem que isso se volte contra você, será melhor munir-se de conhecimento real e transmiti-lo com palavras simples e verdadeiras. Só assim o brilho irradiará influência e protegerá você.

CÂNCER 21-6 a 21-7

A intensidade experimentada intimamente tem dificuldade de se expressar através dos relacionamentos, o que cria um impasse. Sua alma deseja respostas à altura da intensidade experimentada, mas as pessoas olham para outro lado.

LEÃO 22-7 a 22-8

O grau de liberdade ou independência não se mede pelo desprezo, mas pelo afeto. Quando sua presença se tornar brilhante o suficiente para infundir respeito amoroso, então você terá certeza de que se tornou independente.

VIRGEM 23-8 a 22-9

A bagunça é a forma mais eficiente que o destino encontra para mobilizar as pessoas a darem o melhor de si. Quando tudo está muito tranquilo e controlado, as pessoas tendem a se acomodar na mesmice e ser menos do que são.

LIBRA 23-9 a 22-10

Saber fazer não é suficiente, é imprescindível demonstrar conhecimento por meio de obras excelentes. Há pessoas que não alardeiam conhecimento, mas na prática conseguem resolver tudo. Elas são imprescindíveis.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Para você conseguir o que deseja será necessário manobrar da forma mais criativa possível, pois através dos meios comuns tudo encontrará obstáculos. Melhor usar caminhos diferentes para chegar ao mesmo lugar de sempre.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

A tensão que invadiu os relacionamentos mais importantes não é mera coincidência, é o fiel retrato dos reajustes que se tornaram urgentes. Agora só falta colocar em

prática tudo que a sua alma já reconheceu.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Melhor não cair na tentação de responder aos boatos sobre você, porque dessa maneira você os fortaleceria.

Melhor deixar que as pessoas falem livremente sobre o que não sabem e sobre o que supõem, isso passará.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Ser ou ter, eis a questão! Quando a alma é insegura demais, exercita desenfreadamente

a necessidade de ter mais de tudo, mais de mais. Quando a insegurança cai, a experiência de ser entre o céu e a Terra se torna excitante.

PEIXES 20-2 a 20-3

As críticas e as pressões devem se converter em bons sinais para você, porque confirmam que sua presença exerce influência e que muitas pessoas dependem de seu exemplo para tomar decisões. No mais, o tempo continua passando.