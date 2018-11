A segurança do imunizante

1.

A vacina contra a gripe suína é segura?

Sim. Todas pessoas que fazem parte dos grupos prioritários definidos pelo governo devem se vacinar. A única restrição é para quem tem alergia a ovo. Algumas pessoas podem ter efeitos colaterais leves, como vermelhidão e dor no braço, além de dor de cabeça.

2.

Como é a vacinação das crianças de 6 a 23 meses?

Elas recebem a dose em dois momentos - a 2.ª dose deve ser tomada 21 dias após a 1.ª.

3.

E das grávidas?

As gestantes podem tomar a vacina em qualquer período da gravidez. A formulação do imunizante é diferente - ele não possui adjuvante, um agente que melhora ou acelera a resposta do organismo à dose.