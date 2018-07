A sorte grande

Antônio Carlos não tem nada a perder. Tanto que chegou cheio de vontade na sexta-feira, disse que vai mudar o time e que seu estilo será semelhante ao de mestre Telê Santana. É franco-atirador. Se acertar a mão, como aconteceu com Dorival Júnior no Vasco em 2009, terá caminho pavimentado na carreira recém-iniciada e verá o mercado aberto. Seu ex-colega de gramados hoje faz trabalho vistoso no Santos, enquanto o ascendente Vagner Mancini cuida do Vasco. Se falhar, Zago comerá mais um tanto de poeira, normal em qualquer profissão. Mas já ostentará no currículo a passagem por clube renomado.

Como não tem nada de bobo, pretende impor logo suas ideias táticas, para marcar território e ressaltar diferença de seu antecessor. Muito bom para ele, pode ser excelente para o Palmeiras. De qualquer forma, permanece como incógnita - e assim será por um tempo. Por delicadeza e sensatez, não direi que é o nome certo para o lugar certo na hora certa ou qualquer clichê do gênero. Igualmente, seria descabido descer a lenha porque ele não tem lastro como Muricy. Mas que se prepare para ser pressionado por uma torcida há tempos descontente.

Também por questão de respeito, considero que o Palmeiras perdeu chance de mostrar que mudou, que não há mais espaço para a disputa interna entre clãs e que enveredou pelo bom profissionalismo. A dispensa de Muricy escancarou o predomínio de reações impulsivas dos dirigentes e falta de projeto de longo prazo. Clube ousado não faz experiência com um técnico de peso que desembarcara no Palestra Itália com três títulos nacionais enfileirados. Aposta firme e aguenta o tranco.

Não sou advogado de Muricy. Em muitas ocasiões, divergi de suas opções táticas e critiquei o jeito rude no relacionamento com jornalistas. Mas considero indelicado o procedimento do Palmeiras. Não lidava com jovem profissional em busca de afirmação e que aceita correr risco. Como é o caso de Zago.

Muricy está em patamar diferente, já percorreu estrada, levou rasteiras, amargou derrotas e ganhou títulos, vários, independentemente de aprovação ou rejeição de suas estratégias e do temperamento indócil. Não é gênio e não é enganador. Também não é treinador para testes, para só alguns meses de firma.

Recorre-se a números para referendar a decisão palestrina. Não assino embaixo. As estatísticas embaralham diversas épocas e não levam em conta qualidade de elenco, quantidade de jogos, competições disputadas. Não podem ser usados apenas algarismos. O futebol é mais do que gráficos de desempenho.

Vi um ranking que põe Muricy em 9º lugar dentre os técnicos da história recente do Palmeiras. É a praga da numerologia que invadiu os comentários esportivos e que tenta explicar o que acontece em campo sob "olhar científico". Se for assim, o treinador mais eficiente da história da seleção foi Candinho, com 100% de aproveitamento, zero gol sofrido e média de seis gols a favor por jogo. A proeza estatística foi obtida em 2000, quando, como interino, dirigiu o time nos 6 a 0 contra a Venezuela. Ora!

Por obrigação, acompanharei o clássico. Por prazer, espiarei o desfalcado Santos em Mirassol. Tem dado gosto ver a garotada da Vila. Pena que paire a ameaça de o time ter breve duração. Vou curtir enquanto der.