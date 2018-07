'A televisão era menos pizza'

O final. ‘Paulo Ubiratan me disse que tinha odiado aquele final ostensivamente copiado de Casablanca’, lembra Aguinaldo

Roque Santeiro é apresentada como novela "escrita por Dias Gomes e Aguinaldo Silva, com colaboração de Marcílio Moraes e Joaquim Assis, direção de Paulo Ubiratan, Jayme Monjardim, Gonzaga Blota e Marcos Paulo". Autor da maioria dos capítulos, Aguinaldo falou ao Estado por e-mail, de Portugal, onde supervisiona a primeira novela da Globo produzida para a televisão local.

Você não participou em nada da edição do DVD?

Não participei, não cabe aos autores fazer esse trabalho, e sim aos diretores e editores. Na verdade, soube pelos jornais que Roque Santeiro seria a primeira novela a ser lançada em DVD, e fiquei muito feliz com a notícia.

Você já viu a edição agora lançada em DVD?

Ainda não vi. A Globo mandou os DVDs para a minha casa no Rio, porém estou em Portugal desde maio. Quando voltar, em meados de setembro, pretendo rever a novela que me deu - e ainda me dá - tantas alegrias: quero saber se ela continua de pé, ou se envelheceu. Acho a segunda hipótese praticamente impossível, pois Roque Santeiro é um clássico.

Sempre ouvi dizer que o Dias Gomes participou dos primeiros capítulos e só voltou a atuar ao seu lado para escrever o final. É verdade?

Dias Gomes escreveu os primeiros 40 capítulos, mas eu tive que enxertar algumas cenas neles, pois originalmente a novela ia ser apresentada às 22 horas e os capítulos eram menores. Ele me escolheu para escrever Roque Santeiro e viajou para a Europa. Quando voltou, eu já estava no capítulo 180 e a novela era um incrível sucesso. Daí ele decidiu que escreveria os 30 capítulos finais e me afastei. Pode-se dizer que Dias Gomes escreveu 70 capítulos e eu escrevi 140. Mas isso é uma história antiga, escrevi várias novelas depois de Roque e o Dias imperdoavelmente nos deixou.

Era mais fácil ou mais difícil escrever novela em 1985?

A novela era escrita na máquina de escrever manual! Eu tinha dois colaboradores, Marcílio Moraes e Joaquim Assis, e fazia as correções nos capítulos deles usando tesoura e cola, do contrário, mesmo que a página tivesse um único erro, eu teria que datilografá-la toda de novo! Mas a novela era considerada um produto, digamos, mais "artístico", os autores tinham mais liberdade - embora houvesse, como há hoje, censura -, a própria televisão era menos uma fábrica de pizzas e mais preocupada com a qualidade.

De que modo a receptividade do público afetou a história?

Roque Santeiro foi uma novela perfeita em que o desejo do público e as pretensões dos autores sempre caminharam lado a lado... Exceto no final: havia uma enorme torcida para que Porcina terminasse com Roque, mas Dias preferiu deixá-la com Sinhozinho Malta.

O que mais o surpreendeu?

Chegamos a dar 98 pontos de audiência, um fenômeno que NUNCA será igualado. Mas quando li os 40 capítulos já escritos, achei aquilo tudo uma grande bobagem. Mesmo assim aceitei a tarefa de levar a novela adiante... E logo vi que meu julgamento inicial estava errado.

O fato de ‘Roque’ ter sido censurada em 1975 provocou alterações na versão de 1985?

Quando a novela caiu nas minhas mãos, e eu percebi que tinha toda liberdade, resolvi que ela seria uma altíssima comédia. A parte política, tão importante nos escritos do Dias Gomes, continuou lá, mas menos panfletária e menos evidente. A novela era muito engraçada, acho que até os censores morriam de rir, e assim as coisas foram passando. Nos 30 capítulos finais Dias voltou às origens e a novela ficou mais "densa", menos engraçada.

Houve consenso entre você, Dias e Paulo Ubiratan sobre o final?

A escolha foi apenas do Dias Gomes. Eu não podia opinar porque estava fora. Mas o Paulo Ubiratan me disse que tinha odiado aquele final ostensivamente copiado de Casablanca. Mesmo assim ele o dirigiu de tal modo que ficou inesquecível.