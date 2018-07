Mano Menezes mostrou a diferença entre a teoria do papel e a verdade do campo, onde são revelados os números que formam os sistemas táticos: 4-4-2 ou 4-3-3? Um pouquinho de tudo, dependendo da posição da bola. Defederico, Jorge Henrique, Dentinho e Ronaldo,formaram um teórico quarteto ofensivo, que na prática virou um trio.

No esquema do treinador corintiano, Jorge Henrique foi, mais uma vez, a exemplo da semifinal do Paulista, o perseguidor de Júnior César. E faturou mais um duelo pessoal. A marcação foi quase perfeita, tirando o jogo são-paulino das laterais, levando-o para o meio de campo, onde Marcelo Matos e Jucilei marcaram em linha.

Com Júnior César dominado por Jorge Henrique e Jean fora do apoio ao ataque, as saídas estavam nos pés de Jorge Wagner e de Hernanes, num afunilado e cansativo jogo de meio-campo, onde o paredão corintiano formado por Alessandro, Paulo André, Willian e Marcinho dificultou também a entrada de Borges e Dagoberto na partida.

Ricardo Gomes tem razão quando diz que jogou o tempo todo para vencer. Mas faltou alternativa, que surgiu a partir dos 27 minutos do 2.º tempo, com a entrada de Marlos na vaga de Richarlyson. O Corinthians não será o primeiro nem o último a barrar as laterais da equipe. Aliás, vem mostrando esse caminho desde o Paulistão, com duas vitórias nas semifinais. É preciso encontrar saída.

QUEM QUER DINHEIRO?

A escalação do zagueiro Danilo custou R$ 100 mil, de acordo com o estabelecido no contrato de empréstimo com o Atlético-PR. O Palmeiras pagou para ver e saiu barato. Uma pechincha de altíssimo custo-benefício. Ele foi decisivo para a vitória, foi o nome do jogo. Fez o lançamento para o gol de Figueroa, marcou o da vitória e salvou uma bola de Paulo Baier, na pequena área. Até do gol do adversário participou, com a bola resvalando em sua cabeça antes de estacionar no gol de Marcos.

São reflexos de uma equipe definida por seu treinador como valente, que recebeu definitivamente a feição de Muricy Ramalho, a marca do treinador tricampeão brasileiro, acostumado a perseguir líderes e a ser pressionado pela concorrência. É neste momento que pesa o currículo, que entra em campo a experiência de quem desde 2005 não fica abaixo do segundo lugar no Brasileiro. Mais: o jogador sente confiança, acredita, cumpre o que lhe é proposto e se liberta para jogar. Mas ainda falta um elenco que lhe ofereça mais alternativas, mais rico tática e tecnicamente.