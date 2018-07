A tirania espreita

Definitivamente, seres humanos, o espírito aquariano se manifesta de dentro para fora, mas encontra um inimigo ancestral que lhe fecha todas as portas. Esse inimigo é a tirania, que espreita nas frestas das circunstâncias mundiais da atualidade para se apresentar como a grande salvadora da economia e, por tabela, da vida das pessoas. A tendência a centralizar poder no Estado é a de controlar a vida íntima das pessoas, em nome da economia forte. A economia, se um Estado se importasse mesmo com o povo, não deveria ser um mistério insondável, mas explicada e posta em movimento de uma forma que até uma criança de 5 anos pudesse administrá-la com eficiência, sem intermediários, sem autoridades punitivas que digam o que deve ser ou não ser.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Com uma pequena dose de criatividade dará para ver outro lado das mesmas coisas de sempre. A rotina só é maçante porque as pessoas a enxergam com tédio, porque se pousassem outro olhar ela mostraria outra cara também.

TOURO 21-4 a 20-5

Nada precisa ser feito com pressa, ainda que pareça o contrário. A pressa não é apenas inimiga da perfeição, no momento atual ela produziria problemas e traria resultados pífios, bem longe do que você espera.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Guiar-se por uma paixão é também guiar-se pelo medo de não conseguir satisfazê-la. Toda luz traz consigo sua sombra, do mesmo tamanho e intensidade, que aparece em pesadelos quando a alma se pensa no domínio da situação.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Melhor assumir logo a irritação ou exaltação, como queira chamá-la, do que continuar fingindo que a culpa é dos

outros. Nada será resolvido aos gritos, tudo terá de encontrar aquele raro ponto de equilíbrio.

LEÃO 22-7 a 22-8

A conquista de maior liberdade não combina o uso de truques e armadilhas porque, com certeza, essas incluiriam algumas mentiras. Não se pode ser mais livre quando a alma se encerra no labirinto provocado pelas mentiras.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Você não é uma alma isolada no imenso oceano cósmico, sua alma é feita da mesma substância da civilização que comporta diferenças étnicas, religiosas e econômicas. Por isso a impossibilidade de haver estabilidade.

LIBRA 23-9 a 22-10

Dentre todas as conversas que acontecem por aí, algumas atingem pontos nevrálgicos, produzindo reflexões profundas. Isso é importante, porque ainda que não consiga compartilhar essas reflexões, mesmo assim elas tocam no ponto.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Emitir opiniões nunca passa inadvertido, especialmente quando acontece com a alma tomada pelo ardor idealista. É em momentos assim que começa um inadvertido processo de liderança. Sem buscar, sua alma se torna líder.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Quando as coisas são complicadas, é sábio tratá-las co-

mo o que são, sem tirar nem pôr, nem muito menos fazer de conta que se poderia tomar atitudes simplistas. De alguma maneira, isso seria até ofensivo.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Nem sempre será seu momento de brilhar e não há nada de errado com isso. Agora, difícil será que você aceite esse momento quando acontecer, porque parecerá um recuo perigoso, uma forma de perder terreno.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Pratique a temperança no ato de falar e agir. Prefira, neste momento, tratar todas as pessoas com máximo comedimento. Isso poupará você de compromissos desnecessários, num momento em que toda economia seria imprescindível.

PEIXES 20-2 a 20-3

Entusiasmar-se com a presença de alguém não há de ser confundido com apaixonar-se por essa pessoa. O entusiasmo denota simpatia e atração, mas não a ponto de fazer com que tudo arda no fogo da paixão.