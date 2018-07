A turbulenta e histórica trajetória de uma cantora O subtítulo, Cantando para Não Enlouquecer, dá a dimensão da força registrada nesta biografia assinada por José Louzeiro - a trajetória turbulenta da cantora fluminense inclui um casamento e uma gravidez na adolescência, a viuvez precoce, uma vida em comum com o craque Garrincha e a perda do filho. Publicado originalmente em 1997, o livro foi elaborado a partir de uma série de entrevistas de Elza Soares, gravadas por seu colaborador Lenin Novaes. Utiliza como fonte também cartas e depoimentos de parentes, amigos e conhecidos. A nova edição ganha atualização de conteúdo e revisões no texto feitas por Louzeiro, escritor e jornalista, autor de roteiros de longa-metragens como Pixote e O Homem da Capa Preta.