‘A TV que queremos’ abre Fórum em SP

Estreia. O primeiro beijo das personagens de Viramundo (Gabriel Sater) e Milita (Cintia Dicker) será também o primeiro beijo do filho de Almir Sater na teledramaturgia da Globo. A cena está prevista para quarta-feira em Meu Pedacinho de Chão, novela das 6.

Outra cena. Ex-MTV, Zico Goes está se desligando da produtora Conspiração. A vida de ponte aérea conspirou contra a duração do novo casamento profissional, mas as duas partes continuarão flertando. Mais adiante, como frila, ele cuidará de projetos da produtora no promissor terreno de branded content, conteúdo de entretenimento para marcas.

Outra cena 2. O foco de Zico, no momento, está voltado para a sala de aula. Professor da FAAP, também pretende cuidar de mais um livro sobre a MTV - baseado nos depoimentos da série My MTV - e dar início à produção de um documentário sobre a trajetória do canal nos idos da Abril.

Ana Paula Padrão e Amaury Jr. no SBT? Sim, os dois estiveram no QG de Silvio Santos, na Anhanguera, esta semana, para gravar o Jogo das Três Pistas, programa do patrão. O duelo ainda não tem data de exibição definida.

Confetes. Até quem aparentemente nada tem a ver com a Discovery prestigiou a festa que o grupo promoveu por seus 20 anos no Brasil, anteontem, na Casa Petra, em São Paulo. Lá estavam, entre outros, Emílio Surita e Alan Rapp, do Pânico na Band, além de Rafael Cortez e Álvaro Garnero, da Record.

Confetes 2. Do cast da Discovery, não houve quem não achasse graça nos chinelos de dedo de Léo, o indianista natureba da série Desafio em Dose Dupla. Durante o show do Paralamas do Sucesso, ele permaneceu descalço.

Aliás, a 2ª temporada de Desafio em Dose Dupla estreia em agosto, novamente com Léo e Leite.

E Águias da Cidade, que já tem sua 2ª temporada no ar pelo Discovery, não chegará à TV aberta antes de janeiro. O SBT, que comprou a 1ª temporada, não tem vaga na grade de programação para acomodar o reality antes disso.

Conexão Repórter. 30% de crescimento teve o Conexão Repórter, de Roberto Cabrini, de janeiro a abril, quando marcou 6,7 pontos de saldo no Ibope, assegurando a vice-liderança ao SBT no horário (4ª feira, 23h15).