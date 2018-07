A última vez de um sex symbol e sua banda ultrapop

São Paulo assiste hoje à turnê de adeus da banda de synth pop norueguesa A-ha, uma das maiores dos anos 1980 (chegou a reunir 160 mil pessoas no Rock in Rio 2). "O pop mainstream se tornou chato. Por isso, o novo pop se reciclou indo para muitas diferentes direções, abraçando a influência árabe, latina. Hoje, todas as formas musicais são relevantes", diz o vocalista Morten Harket, sex symbol dos anos 1980, falando ao Estado por telefone, de Buenos Aires - onde o A-ha não tocava havia 19 anos. Cinquentão, Harket ainda está em forma.

Os argentinos foram em peso despedir-se de megahits como Take on Me. O Chile, devido ao terremoto, teve de cancelar. "Tem sido difícil entender a magnitude dessa tragédia no Chile. Não há muito o que possamos fazer, mas estamos tentando incluir uma data extra para Santiago no final de nossa turnê. Milhares de fãs de lá nos esperavam para a despedida", disse Harket.

Além de Morten Harket, a banda é formada por Magne Furuholmen (teclados e backing vocais) e Paul Waaktaar (guitarra). Segundo Harket, cantar pela milionésima vez uma canção como Take on Me não o incomoda. "A canção transcende sua época e os estilos. Foi regravada por muitos artistas, do hip hop ao death metal. É um espelho do tempo em que foi gravada e ajudou a definir os anos 80."

Em 1994, a banda se separou pela primeira vez devido a "conflitos internos". Em 2005, após anos separados, voltaram com o disco Analogue e outra turnê mundial. Agora, 5 anos depois, nova despedida, com o repertório da coletânea Foot of the Mountain. "Eu não pertenço aos anos 1980, nunca me senti tocado por um determinado período de tempo. Quando a gente fala sobre os anos 1980, se remete a um tipo de mentalidade, um desejo de época, e isso se deve a muitas coisas, muitas canções, a artistas de todos os países, da Inglaterra à América."

"Nunca tentamos ser algo que não somos. Há sempre um leque grande de desejos em toda época: há os que querem ser entertainers e os que querem ser artistas. Fizemos nosso caminho. Não há pátria na música. Nascemos na Noruega, mas podíamos ter nascido em Bristol, no Reino Unido. O que nos define é nossa capacidade criativa."

Serviço

A-Ha. Credicard Hall (5.712 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, 4003-0848. Hoje, 21h30. R$ 100/R$ 400