A um dia das eleições nos EUA, morre avó de Obama

O candidato do Partido Democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou em um comunicado nesta segunda-feira a morte de sua avó materna, Madelyn Dunham, de 86 anos. A avó do candidato democrata estava com câncer e morreu na manhã de segunda-feira, apenas um dia antes das eleições que podem fazer com que seu neto se torne o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Há pouco menos de duas semanas, Obama suspendeu seus compromissos de campanha por dois dias para visitar a avó doente no Havaí. Segundo a campanha de Obama, Madelyn Dunham ajudou a criar o senador democrata no Havaí desde a infância até a época em que ele foi para a faculdade. "Ela era a pedra fundamental de nossa família, uma mulher de força e humildades extraordinárias. Ela foi a pessoa que nos encorajou", disse Obama no comunicado. Maratona Faltando apenas algumas horas para as eleições, Obama e seu rival, Jonh McCain, passaram a segunda-feira tentando conquistar os votos dos últimos indecisos em uma maratona de comícios e viagens por Estados-chave. McCain, que aparece em desvantagem nas últimas pesquisas de intenção de voto, começou o dia na Flórida e só irá descansar nas primeiras horas desta terça-feira no Estado do Arizona, sua base eleitoral, a milhares de quilômetros a noroeste. Pelo caminho, o republicano visita Tennessee, Pensilvânia, Indiana, Novo México e Nevada. Obama, por sua vez, decidiu concentrar todas as suas forças em três Estados-chave - Flórida, Carolina do Norte e Virgínia - onde os republicanos venceram a disputa na última eleição presidencial, em 2004. A última pesquisa de opinião da CNN/Opinion Research Corporation sugere que McCain está sete pontos atrás de Obama. A pesquisa Reuters/C-Span/Zogby coloca Obama com 50%, e McCain com 44% dos votos. As pesquisas indicam que a disputa está mais acirrada em seis Estados: Flórida, Indiana, Missouri, Carolina do Norte, Nevada e Ohio. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.