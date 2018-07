A uma semana da conferência, 78% desconhecem a Rio+20

Um estudo divulgado pelo Ministério do Meio Ambiente na manhã de ontem revelou que 78% da população desconhece a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. A pesquisa "O que o brasileiro pensa do meio ambiente e do consumo sustentável" ouviu mais de 2 mil pessoas em todo o País. O levantamento também indicou que o meio ambiente é apenas o sexto problema do Brasil, apontado por 13% dos entrevistados. A saúde (81%) é a maior preocupação, seguida da violência (65%) e do desemprego (34%).

Mesmo com os baixos índices, a ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira destacou que houve melhora. Na Eco-92, quando foi realizada a primeira pesquisa, apenas 6% dos brasileiros conheciam o evento. Hoje, são 22%. " Falando de Brasil, esse índice não é baixo: representa 40 milhões de pessoas", afirmou.

De acordo com o novo levantamento, os brasileiros também desconhecem os conceitos discutidos no evento. A noção de consumo sustentável é ignorada por 66% do público e o desenvolvimento sustentável, por 55%.

"É preocupante que a população não conheça. Se ela não assume sua responsabilidade cidadã, nós efetivamente não vamos conseguir alterar o padrão em que a gente vive", afirmou Moema Miranda, uma das organizadoras da Cúpula dos Povos.

Ambiente. Além da percepção sobre a Rio+20, a pesquisa também questionou hábitos a questões ambientais, consumo, separação e reciclagem do lixo. O estudo indicou que 51% da população aceitaria pagar pela preservação da floresta Amazônica e as belezas naturais são apontadas como o principal motivo de orgulho do brasileiro, com 28%.

Por outro lado, mais da metade (52%) dos entrevistados não separa o lixo e 58% não costumam levar sacola retornável ao supermercado. Dentre os problemas identificados pelo público, o desmatamento é considerado o mais grave (67%). A poluição dos rios e lagoas (47%) e do ar (36%), o volume do lixo (28%) e o desperdício de água (10%) também foram citados.

A responsabilidade, segundo os entrevistados, é dos governos estadual, municipal e federal, respectivamente. A responsabilidade individual ocupa apenas a quarta colocação, indicada por 46% do público.