A Unip por dentro O desempenho da Unip no Enade acompanha o crescimento no número de alunos, aliado à campanha de marketing na qual a prova é o carro-chefe. Em 2007, 3 cursos da Unip tiveram nota 4 no Enade; na prova de 2010 já eram 69 cursos com notas 4 e 5.