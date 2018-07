A Unip por dentro O desempenho da Unip no Enade segue o crescimento no seu número de alunos. Em 2007, 3 cursos da Unip tiveram nota 4 no Enade; na prova de 2010 já eram 69 cursos com notas 4 e 5. Dois cursos passaram da nota 1 para 5 e outros 10 saltaram da nota 2 para 5 em apenas três anos. Em 2003, a Unip tinha 88 mil alunos. Hoje, são perto de 300 mil estudantes em 36 câmpus, em quatro Estados (SP, DF, AM e GO).