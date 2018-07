A urucubaca do DEM

Pelo sim, pelo não, Cesar Maia está desde domingo dividido entre a produção de textos para seu blog e as orações ao Menininho Jesus de Praga, de quem é devoto fervoroso. Sabe Deus a quem Ronaldo Caiado recorre quando a ziquizira aperta. Nos meios ruralistas cresce a desconfiança de que, se não enterraram uma caveira de burro no DEM, colocaram o nome do partido na boca do sapo. Seja como for, a bancada evangélica pode assumir o controle da situação. O próprio José Agripino Maia, que começou a vida pública como coroinha, não descarta a saída do exorcismo.

GAROTO-PROPAGANDA

Fidel Castro vai aproveitar

o encontro com Lula em

Havana para lançar um novo modelo de agasalho esportivo da Adidas.

PAVIO CURTO

Dunga vai acabar

perdendo a cabeça na África do Sul. Por onde quer que

ele andasse ontem, só lhe

perguntavam sobre o

Ronaldinho Gaúcho.

THE GUY

"We are the champions!"

Joel Santana, técnico

do Botafogo

Efeito dominó

O cidadão carioca que chamou a polícia ao ver duas meninas

se beijando num bloco de rua no domingo passado vai querer mandar fechar a TV Globo se assistir ao Big Brother Brasil.

Igualmente assustador

A ideia de Estado forte apresentada por Dilma Rousseff roubou a cena do casaquinho de Evo Morales que vestia o Lula no Congresso do PT.

Justiça seja feita

A turma que criticou a narração dos desfiles das

escolas de samba de São Paulo deve desculpas ao Cleber

Machado. Ruim pra valer é o Datena transmitindo o

Desfile das Campeãs do carnaval carioca.

"Que meda!"

De Luciana Gimenez, via Twitter, sobre o sufoco que passou no voo da American Airlines que regressou a Nova York com fumaça a bordo logo após a decolagem: "O que se pensa nessa hora!!!" Só bobagem, né?

Depois do carnaval...

Foi só a chuva dar uma trégua e os motoristas de táxi de São

Paulo logo mudaram de assunto: "Afinal de contas, o ano-novo

começa hoje ou depois da Copa do Mundo?" Não deixa de ser uma conversa sobre o tempo, né?!

Ela já sabia!

De Marta Suplicy sobre a situação de Gilberto Kassab: "Quando

eu perguntei se ele era cassado, me interpretaram mal!"