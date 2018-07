mobílias e espelhos d'água, estão fotografias pessoais, notícias de jornal e frases emblemáticas. É assim que a Ocupação

Nelson Rodrigues pretende levar o público a uma 'viagem' pelo universo do dramaturgo. Entre as imagens, está um encontro dele com Plínio Marcos (abaixo). Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 9h/20h (sáb., dom. e fer., 11h/20h). Inauguração: 5ª (21). Grátis. Até 29/7.