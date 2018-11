A vida pródiga de DSK

Como um funcionário público socialista paga US$ 3 mil por uma diária de hotel e voa de primeira classe? Dominique Strauss-Kahn, diretor-gerente do FMI, supostamente atacou uma camareira numa suíte de um hotel em Manhattan cuja diária é de US$ 3 mil. Foi preso quando já estava no avião para Paris, ocupando um assento na primeira classe. Como pode um funcionário público socialista se permitir uma vida assim luxuosa? DSK, sabe-se, recebia um salário modesto pelos padrões internacionais de remuneração de banqueiros, mas seu cargo previa uma conta de despesas.

Ele ganha um salário anual de US$ 420 mil, mais bonificações e benefícios generosos. Além disso, recebe US$ 75 mil "de modo a permitir que tenha, no interesse do Fundo, um nível de vida adequado a sua posição" ? basicamente dinheiro para manter uma residência em Washington elegante o bastante para acolher dignitários estrangeiros e líderes econômicos do mundo.

Mas não é tudo. Strauss-Kahn também tinha carta branca para cobrar do Fundo todas as "despesas razoáveis" feitas para receber e se reunir com políticos e legisladores. E também recebia recursos generosos para viagens, incluindo um per diem (diária) e uma dispensa de "todas as despesas de hotel". Ainda com base em seu contrato, DSK sempre viaja de avião de primeira classe. "Suas viagens oficiais em nome do Fundo... serão de primeira classe". (Vale notar que, segundo o FMI, ele não estava viajando oficialmente durante a estada em Nova York, portanto deve se responsabilizar pela conta do hotel e passagem aérea.)

De acordo com o New York Post, Strauss-Kahn tinha um acerto especial com base no qual podia voar de primeira classe em qualquer voo da Air France, a qualquer momento. Não está claro quem deveria pagar essas viagens ou se os detalhes sobre tal acerto são verdadeiros. Parece improvável a Air France presentear DSK com esses voos, uma vez que ele, por contrato, estava proibido de aceitar presentes com valor superior a US$ 100. (Um bilhete de primeira classe de Nova York a Paris custa cerca de US$ 10 mil).

As bonificações e despesas de DSK estavam no nível das recebidas por seus pares, esse pequeno grupo de presidentes de bancos centrais e ministros de Finanças que dirigem a economia mundial. O presidente do Banco Mundial, por exemplo, recebe basicamente o mesmo. Segundo o mais recente relatório anual do banco, Robert Zoellick recebe US$ 441.980 de salário anual, mais US$ 79.120 para as necessidades básicas.

Contudo, as finanças de Dominique Strauss-Kahn viraram tema de discussão em seu país natal, a França, antes da sua prisão. Neste ano, ele foi acusado de ser um "socialista-champanhe", depois que uma foto mostrando-o entrando num Porsche de US$ 100 mil chegou aos jornais (o carro não era dele). E o France Soir publicou uma investigação virulenta segundo a qual DSK usa ternos confeccionados pelo alfaiate de Barack Obama, que custam até US$ 35 mil (fato negado por DSK).

A imprensa também revelou que Dominique Strauss-Kahn e sua mulher, Anne Sinclair, conhecida personalidade da televisão, uma mulher rica, vivem entre sua casa de US$ 4 milhões em Washington, dois apartamentos avaliados em milhões de dólares em Paris e uma casa de férias em Marrakesh. "Isso tende a provar que o diretor-gerente do FMI perdeu contato com a vida real", escreveu o France Soir. "Por cegueira, distanciamento ou intoxicação?"

Não é nova a grande acusação, de que os executivos do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial vivem muito bem com suas contas de despesas generosas, enquanto ajudam ? às vezes impondo programas de austeridade ? algumas das economias mais desprovidas e pobres do mundo. No ano passado, por exemplo, as duas instituições foram criticadas por terem concedido aumentos de salários generosos a seus funcionários. "Valorizamos e muito o trabalho duro e a experiência da equipe do banco", declarou um porta-voz do Departamento para o Desenvolvimento Internacional da Grã-Bretanha a The Washington Post. Mas "quando governos em todo o mundo reduzem suas despesas públicas, aumentando impostos e diminuindo ou congelando os salários pagos ao setor público, conceder um aumento de salário acima da inflação dá a entender que o banco perdeu contato com a realidade". / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

ANNIE LOWREY É REPÓRTER DE ECONOMIA E FINANÇAS DA REVISTA SLATE, EDITORA DA THE NEW YORKER E BLOGUEIRA DA FOREIGN POLICY