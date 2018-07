A visão da economia mundial do BC

Assim, a previsão do déficit das transações correntes para 2009 passou de US$ 15 bilhões para US$ 18 bilhões e deverá atingir US$ 29 bilhões no próximo ano. Esse déficit representa o financiamento da economia interna pela poupança externa e não deve ser criticado a priori.

Projeta-se um superávit comercial de US$ 7 bilhões, maior do que se previa antes, e um déficit na conta de serviços e rendas de US$ 10 bilhões. Para 2010, o saldo comercial deverá chegar a US$ 19 bilhões, com exportação de US$ 167 bilhões (+9,9%) e importações de US$ 148 bilhões (+18,4%), o que mostra uma reversão da situação de hoje, em que as importações sobem menos do que as exportações. O BC acredita que a retomada interna será maior do que a da economia externa.

O BC projeta para 2010 remessa líquida de US$ 17,9 bilhões (+8,1% em relação a 2009), o que parece um aviso de que a taxa cambial continuará apreciada em relação ao dólar. O déficit da conta de rendas aumentará de US$ 2,2 bilhões em 2010, prevendo-se um recuo da remuneração das reservas do BC para US$ 4,5 bilhões e uma elevação do envio de lucros e dividendos de US$ 26 bilhões (+15,8%), refletindo um aumento dos investimentos estrangeiros diretos (IEDs). Estes atingiriam em termos líquidos US$ 38 bilhões, ante US$ 25 bilhões neste ano, enquanto se projetam investimentos em ações e papéis domésticos com um superávit de US$ 15 bilhões, ante US$ 22 bilhões em 2009.

As amortizações de médio e de longo prazos deverão situar-se em US$ 27,4 bilhões, ante US$ 26,6 bilhões no presente exercício, com uma taxa de rolagem da dívida que passaria de 75%, em 2009, para 100%, no próximo ano.

Como se nota, ao modificar as suas projeções, o Banco Central partiu da hipótese de uma retomada mais expressiva da economia brasileira em relação às dos países industrializados, que continuarão a investir no Brasil. Por essa razão, os IEDs cobrirão com margem o déficit das transações correntes, mas haverá redução de outros investimentos em razão de melhores oportunidades nos países de origem. Não se prevê uma mudança da política cambial, o que em parte explica a diferença entre crescimento das exportações e das importações.