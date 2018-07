A VOLTA DA OSESP Amantes da música erudita, as férias acabaram. A Osesp faz suas primeiras apresentações do ano durante este carnaval. Os concertos têm dois grandes chamarizes: o grupo interpreta Heitor Villa-Lobos e apresenta-se a preços populares. Quem sobe ao pódio da orquestra hoje (8) e amanhã (9) é Isaac Karabtchevsky. Ele se junta aos cantores Marcos Paulo, Leonardo Neiva e Saulo Javan e ao Coro da Osesp para executar a grandiloquente 'Sinfonia nº 10 - Ameríndia'. A orquestra abre oficialmente sua temporada no dia 28, com regência de Marin Alsop e com a presença do fantástico pianista francês Jean-Yves