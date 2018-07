A volta do Boka loka

Quem não se lembra do mais pink e impregnante dos batons, o Boka Loka? Case de maior sucesso entre produtos lançados em dramaturgia na Globo, o hit dos anos 80 inspirou a emissora a tentar repetir dose no remake da novela Ti-ti-ti, que justamente lançou o batom. Mas, desta vez, o produto, que é quase um personagem da trama, será um perfume.

Batizada de Tititi, a fragrância deve ser um dos alvos de disputa entre os dois estilistas que vivem em pé de guerra no folhetim, Victor Valentín e Jacques Leclair. No original, Victor Valentín (Luiz Gustavo) foi quem lançou o Boka Loka.

A emissora pretende fechar parceria com uma grande marca de cosméticos para o lançamento do perfume Ti-ti-ti. O remake deve começar a ser gravado em abril.

Com estreia prevista para depois da Copa, Ti-ti-ti - será esse o nome, mesmo com a novela tendo um mix com Plumas e Paetês (1980) - segue à procura de seu Jacques Leclair, vivido por Reginaldo Faria no original. Cotado para o papel, Fábio Assunção teve de recusar por estar reservado para a próxima trama de Gilberto Braga na Globo. Murilo Benício fará Victor Valentín.

Puxadinho na neve

De olho na repercussão dos jogos no Brasil, o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Jaques Rogge (ao fundo), visitou o "puxadinho" de 300 metros quadrados da Record no evento. Lá, concedeu entrevista a Paulo Henrique Amorim.