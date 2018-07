A volta do japonês O Jam do Itaim fechou em 2011 quando construções vizinhas comprometeram a estrutura da casa. Reinaugurado com ambiente novo, ganhou também novos pratos, como o 'Tako JAM', polvo e batata doce grelhados, com molho curry (R$ 47). R. Lopes Neto, 308, Itaim Bibi, 3473-3273. 12h/15h e 19h/0h30 (4ª e 5ª, até 1h; 6ª, até 1h30; sáb., 19h/1h30; dom., 19h/0h30). Cc.: todos.