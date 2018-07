A volta do maestro Quis o destino que fosse assim. O maestro John Neschling, uma das figuras mais importantes no renascimento da Osesp e na construção da Sala São Paulo, volta a reger na casa pela primeira vez após sua ruidosa saída da orquestra, em 2009. Ele vem para substituir Alexander Vedernikov nos concertos de 2ª (6) e 3ª (7) à frente da Orchestra Della Svizzera Italiana, pela Sociedade de Cultura Artística. O programa traz 'Pastoral de Verão', de Honneger; 'Concerto nº 2 para Piano', de Chopin, com solo de Dang Thai Son; e a 'Sinfonia nº 6', de Schubert. Uma chance para matar a saudade de um maestro que tanto deu aos paulistanos. GC