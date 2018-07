A volta do ''pela razão ou à força'' O presidente eleito do Chile, Sebastián Piñera, divulgou ontem a logomarca de sua gestão. No lugar do quadrado estilizado, com as cores do Chile, que foi usado pelos governos anteriores, de esquerda, ele preferiu o austero escudo de armas em tons de negro com os dizeres: "Pela razão ou pela força." Longe de ser apenas uma mudança estilística, o uso do emblema, criado em 1834, é um símbolo de ligação entre o novo presidente e as tradições mais rígidas da cultura local. Embora também tenha sido usado por governos democráticos, o escudo foi fortemente associado à ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990).