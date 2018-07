A volta dos usurários da Idade Média

Com efeito, quando se compra um automóvel ou outro bem de consumo durável, a operação está garantida pelo bem, que pode ser recuperado pelo vendedor. Um empréstimo bancário não liquidado faz com que o devedor tenha seu nome inscrito na Serasa. No entanto, uma dívida no cartão de crédito pode ser refinanciada nas instituições financeiras, embora a um custo exorbitante (em julho, de 237,9% ao ano).

As dívidas acumuladas em cartões de crédito somavam, em julho, R$ 26,49 bilhões, com concessões acumuladas no mês de R$ 14,566 bilhões, a uma média diária de R$ 633 milhões (era de R$ 466 milhões em julho de 2008), com prazo médio de 62 dias (30 dias um ano atrás).

O crédito pessoal, em julho, somava R$ 164,3 bilhões, dos quais R$ 65,1 bilhões no modelo consignado, com taxa de juros de 28% ao ano. A diferença dessa taxa para a dos cartões mostra por que os bancos se interessam em promover o crédito por meio deste instrumento de pagamentos, apesar dos juros absurdos exigidos para financiar os atrasos. Isso deveria justificar uma regulamentação da distribuição de cartões e dos prazos para esse tipo de crédito.

Com efeito, como mostramos em nossa edição de ontem, um empréstimo de R$ 1 mil, aos juros atuais, depois de um ano representará uma dívida de R$ 3,379 mil. No momento em que se quer favorecer o comércio varejista, seria certamente necessário promover uma campanha para dissuadir as famílias de atrasarem o pagamento das suas dívidas com cartões.

Segundo a Serasa, em agosto a inadimplência dos consumidores caiu 5,1% em relação a julho. Porém nos oito primeiros meses do ano aumentou 9,5% em relação ao mesmo período de 2008.

Os débitos com bancos representam 44,2% da inadimplência, ante 43,2% no mesmo período de 2008. A dívida com cartões de crédito participa em 36,5% da inadimplência, mas cresceu muito em relação a 2008 (32,5%). Essa evolução mostra que cabe às autoridades monetárias fixar normas que impeçam as famílias de cair num mecanismo que se mostra tão pernicioso quanto eram os empréstimos dos usurários da Idade Média.