A VOZ DOS HITS Dionne Warwick cantou vários sucessos de Burt Bacharach e Hal David, como 'Walk On By'. No show, faz um repeteco do dueto gravado com Emílio Santiago em 'Dionne Warwick & Amigos' e recebe David Elliott. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiassu, 2.100, V. Pompeia, 2063-5087.