A voz que extrai a dor de uma paixão não correspondida

De modo geral, um ciclo de lieder narrativos apresenta ao intérprete uma dificuldade: possuir um seguro senso dramático, que não seja de natureza teatral. Para uma cantora como Nathalie Stutzman, isso não representa problema algum pois, na Bela Moleira, de Franz Schubert - que cantou segunda-feira, em seu primeiro recital na Sala São Paulo - ela soube instintivamente construir as gradações do arco emocional, na história, contada por Wilhelm Muller, do rapaz apaixonado pela filha do moleiro, que não retribui seus sentimentos.

Para Stutzman, porém, Die Schöne Müllerin apresenta um problema específico: a transposição, para seu rico timbre de contralto, de um ciclo originalmente concebido para a voz de tenor, gera aspectos técnicos de equacionamento às vezes delicado. E isso vale também para a forma como a transposição se reflete no acompanhamento do piano. Se ao piano de Inger Södergren não faltaram momentos de refinamento e delicadeza, houve também canções para as quais ele soou demasiadamente pesado.

Assim, de uma maneira geral, as canções de andamento mais rápido, em que a voz se encontra em um registro médio - já naturalmente prejudicadas pela acústica da Sala São Paulo, ingrata para esse gênero camerístico - se viram comprometidas pela tendência da voz a soar abafada, com uma dicção imprecisa, o que fez detalhes preciosos se perderem. Em compensação, foi nos números de andamento mais compassado que a soberba estilista Nathalie Stutzman, que nasceu em Paris em 1965, pôde trabalhar os contornos da linha melódica de Schubert, fazendo com que a variedade de coloridos de sua voz construísse os lieder como a arte do "teatro da palavra" que eles são.

Se em Caminhar, por exemplo, tanto a linha vocal quanto o acompanhamento do piano, que descreve o marulhar do regato, deixaram a desejar, a voz de Stutzman soube extrair, de Impaciência ou de Minha, no final da primeira parte, todas as inflexões de uma ingênua e irrefreável paixão. Nesse sentido, os momentos mais gratificantes estiveram na segunda parte do ciclo.

Ali, na oposição entre A cor amada e A cor odiada - o verde da fita com que o rapaz presenteou a indiferente moleira, e também da roupa do caçador, seu rival, que o obceca e que ele vê em tudo -; ou na desesperança de Flores secas, em que ele já se vê morto, Stutzman retratou, com emoção contida, a gradual consciência do desamor. E foi profundamente comovente a maneira como, na canção com que o ciclo se encerra - em que as águas do regato se despedem do rapaz que, nelas, procurou o descanso para a sua tristeza - Nathalie Stutzman fez soar a repetição do "Gute Nacht" como uma doce canção de ninar.