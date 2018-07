AB InBev e Heineken tentam comprar cervejaria dominicana--fontes As duas maiores cervejarias do mundo, a Anheuser Busch InBev e a Heineken, estão em uma disputa de 1,5 bilhão de dólares para comprar a maior cervejaria da República Dominicana, a Cervecería Nacional Dominicana (CND), disseram pessoas com conhecimento do assunto.