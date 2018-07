AB InBev planeja cervejaria no Vietnã

O Vietnã, com uma população de cerca de 90 milhões de habitantes, é visto como um dos mercados mais atrativos da região para as cervejarias, com crescimento médio das vendas entre 2010 e 2020 de 10 por cento ao ano.

"Nós acreditamos que as nossas marcas globais têm grande apelo, especialmente a Budweiser...então nós acreditamos que é um lugar natural para ir depois de nossa posição na China", disse o presidente da AB InBev, Carlos Brito, a repórteres depois de reunião anual de acionistas.

"É uma cervejaria que vamos construir no Vietnã. Já temos a licença do terreno", adicionou.

As concorrentes Carlsberg, Heineken e SABMiller já possuem operações no Vietnã, diretamente ou por meio de joint ventures.

Brito também expressou satisfação de que a AB InBev está próxima de encerrar sua aquisição do Grupo Modelo, do México, depois do acordo na disputa com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

A AB InBev planeja realizar 1 bilhão de dólares em ganhos de sinergia em quatro anos e também vê grande potencial na marca Corona, após aquisição por 20,1 bilhões de dólares, da metade que não possuía da Modelo.

(Por Philip Blenkinsop)