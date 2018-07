AB InBev revisa termos de compra do grupo Modelo

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu um processo para bloquear o negócio, afirmando que o acordo eliminará um concorrente independente, podendo levar a maiores preços de cerveja no mercado norte-americano.

O órgão não se convenceu de que o plano divulgado pela AB InBev, de vender a fatia de 50 por cento na importadora norte-americana de cervejas Crown Imports para a maior empresa de vinhos do mundo, a Constellation Brands, teria solucionado esse problema, considerando que a cervejaria belga ainda forneceria à Crown as cervejas Corona e outras do grupo Modelo, além de ter a opção a cada dez anos de comprar a totalidade da importadora.

A AB Inbev informou nesta quinta-feira que, agora, concordou em vender a cervejaria Piedras Negras, do grupo Modelo, para a Constellation, garantindo a ela direitos perpétuos pela marca Corona e outras marcas do grupo mexicano nos EUA, por 2,9 bilhões de dólares.

O mercado de cerveja dos EUA é atualmente dominado pela AB InBev e pela MillerCoors, uma joint-venture entre a SABMiller e a Molson Coors Brewing.

O Departamento de Justiça havia afirmado que, quando as duas líderes do segmento --AB InBev e MillerCoors-- aumentavam preços, a rival menor Modelo não costumava acompanhar o movimento e ganhava participação de mercado.

A Bernstein Research afirmou em nota que o novo acordo, envolvendo total desinvestimento do negócio norte-americano do grupo Modelo, deve eliminar as preocupações do Departamento de Justiça.

Uma fonte com conhecimento das considerações do Departamento, disse que a nova proposta seria avaliada para determinar se resolveu o problema central de que o negócio iria pressionar os preços de cervejas nos Estados Unidos.

A AB InBev disse que a revisão resolveria estas questões.

"Nós acreditamos que o novo acordo mantém intacta racional estratégico da nossa transação com o Grupo Modelo enquanto atende a todas as preocupações levantadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em seu processo", disse o presidente da AB InBev, Carlos brito, em uma teleconferência.

"Não há dúvida da habilidade e incentivo da Constellation de permanecer como um competidor independente no mercado dos Estados Unidos", acrescentou.

A Constellation ainda vai adquirir os 50 por cento da Crown que ainda não detém por 1,85 bilhão de dólares.

As ações da AB InBev tinham alta de 6,15 por cento, a 69,73 euros às 14h02, uma das principais altas no índice FTSEurofirst 300 de ações europeias.

(Reportagem adicional de Diane Bartz)