Abacateiro chileno pode inspirar antibiótico Pesquisadores dinamarqueses descobriram um composto muito eficiente para combater bactérias resistentes a antibióticos. A substância foi extraída de uma espécie de abacateiro das florestas úmidas chilenas. A descoberta, publicada no Journal of Antimicrobial Chemotherapy, comprova o potencial da biodiversidade latino-americana para a produção de fármacos e cosméticos inovadores. O cientista Jes Gitz Holler, da Universidade Copenhague, disse que se inspirou nos conhecimentos dos índios mapuche, que utilizam folhas dessa espécie de abacateiro para curar feridas. Ele aponta que a substância poderá ser usada no futuro para tratar estafilococos resistentes a antibióticos.