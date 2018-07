Abaixo-assinado pede veto a anistia a desmatador

A previsão da coordenação do movimento Floresta Faz a Diferença é promover um ato em Brasília, no dia 29. Até a noite de sexta-feira, um placar eletrônico contabilizava o apoio virtual de 55.473 pessoas a um abaixo-assinado destinado a "corrigir" o texto do Senado, aumentar a proteção a manguezais e diminuir a possibilidade de desmatamento em áreas de proteção. Os organizadores estimam em cerca de 200 mil o número de assinaturas recolhidas fora da internet.

O movimento é comandado pelo Comitê Brasil em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável e reúne 163 organizações, de ambientalistas a entidades como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além da Via Campesina.

A iniciativa é um contraponto à maioria de votos exibida pelos ruralistas durante a votação do Código Florestal na Câmara, que impôs a primeira grande derrota política à presidente Dilma Rousseff, no final de maio. Na ocasião, os deputados aprovaram emenda que abria caminho a novos desmatamentos em Áreas de Preservação Permanente. / M.S.