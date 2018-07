Abaixo-assinado tenta impedir novo modelo

AEscola Estadual Willian Rodrigues Rebuá, em Carapicuíba, é uma das 53 que aderiram ao programa Ensino Médio Integral - a modalidade será oferecida a partir do ano que vem.

Mas, por lá, a notícia não foi comemorada. Pais e alunos se mobilizam contra a iniciativa. "Estamos no segundo abaixo-assinado para impedir que isso aconteça", diz o estudante Fernando Silva, do 2.º ano do ensino médio.

Ele conta que, no início do ano, foi realizada apenas uma consulta informal em sala de aula, com detalhes que fizeram a proposta parecer interessante. "A coordenadora nos explicou que, no período adicional, haveria cursos técnicos, aulas de idiomas e preparação para o vestibular. No fim, perguntou quantos alunos gostariam de participar. Quase todos levantamos a mão. Só que, com o tempo, descobrimos que não era bem aquilo. Mais aulas de português e matemática a gente não queria, mas daí a adesão estava feita."

Enquanto travam a discussão com a Secretaria de Educação do Estado, alguns alunos já começaram a procurar vagas nas escolas vizinhas e descobriram que estão lotadas.

O objetivo dos que não precisam trabalhar é estudar meio período e se dedicar a um curso profissionalizante no outro turno. Os que trabalham não têm outra opção: terão de encontrar outro colégio se quiserem seguir com os estudos.

A escola, localizada na periferia da cidade, tem cerca de 550 alunos no ensino médio.

Diálogo. Para Raquel de Souza, pedagoga e mestre em Sociologia da Educação, a fala de Fernando Silva sinaliza a necessidade de que a política educacional dialogue com outras necessidades da juventude.

"Por muito tempo, acreditou-se e foi divulgado que a oferta escolar era suficiente para os jovens. Isso mostra que não. Os jovens têm múltiplos direitos, como o acesso à cultura e à formação profissional, entre tantos outros", diz.

Por isso, pondera Raquel, escutar os desejos desse alunado é o primeiro passo para que não se caia na armadilha de transformar uma boa política em algo repudiado pela própria população que seria beneficiada. "O recado é claro: mais do mesmo eles não querem." / O.B.