Abaixo de zero, Sul deve esquentar até 30°C na 4ª

No decorrer da próxima semana, no entanto, haverá uma inversão da temperatura. Os termômetros que marcaram 0°C na sexta-feira poderão mostrar 30°C na próxima quarta-feira.

A massa de ar polar sobre o Rio Grande do Sul derrubou a temperatura em todas as regiões. Geou na maioria dos pontos do Estado, até mesmo ao redor de Porto Alegre, onde a temperatura mais baixa foi de -0,3°C. A máxima ficou entre 14°C e 15°C.

Ainda segundo a MetSul, neste fim de semana o frio perderá força, mas as temperaturas próximas a 0°C ainda serão sentidas hoje. No domingo, a chegada de uma área de baixa pressão deve levar chuva a grande parte do Estado. Com a nebulosidade, estão sendo esperadas chuvas fortes, ventania e granizo, conforme a MetSul.

A partir de segunda-feira, uma massa de ar quente entrará no Rio Grande do Sul, fazendo com que as temperaturas subam na terça e na quarta-feira e até superem os 30ºC no centro e oeste do Estado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.