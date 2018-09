Abalo na estrutura faz hospital da UFRJ suspender atendimento

O atendimento ambulatorial do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), está suspenso até segunda-feira. Técnicos da Defesa Civil e de uma empresa de engenharia decidiram ontem estender as obras realizadas para reforçar os pilares de sustentação do anexo do hospital, que sofreu um abalo na madrugada do dia 21.

Toda a ala B, que fica colada à área afetada, teve de ser esvaziada. Enfermarias, salas de cirurgia, o CTI cardíaco, laboratórios e a copa foram desativados. Setenta e nove pacientes foram removidos para outros setores.

"Tudo isso desestruturou nosso funcionamento. Estamos tentando reorganizar o fluxo interno para poder voltar a receber os pacientes do ambulatório", afirmou Lucíla Perrotta, diretora da divisão médica do hospital.

Na madrugada de segunda-feira, um estrondo seguido de tremor acordou pacientes e funcionários. A Defesa Civil foi chamada e os profissionais constataram que quatro das oito colunas de sustentação de uma área desativada do hospital haviam sido afetadas ? duas perderam a função e duas envergaram sob o excesso de peso.

A construção do hospital ocorreu nos anos 50, durante o governo Getúlio Vargas, mas apenas metade do prédio foi concluída e inaugurada em 1978. O espaço restante nunca foi ocupado. Houve muita discussão sobre se o ideal seria demolir a área ou recuperá-la. "Ficou claro que essa parte do prédio não pode ser preservada. O prédio foi construído com juntas de dilatação e pode ser demolido. O reforço na estrutura garante que não há risco de ruir", afirmou Lucíla.

Ontem, o hospital voltou a ser evacuado, após boato de que o prédio havia tremido. A Defesa Civil e os bombeiros fizeram nova vistoria, mas não constataram evidência de que a estrutura havia voltado a ser afetada.