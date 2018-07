Abastecimento de água para 2 mi volta ao normal em SP O abastecimento de água para os mais de dois milhões de pessoas em parte da zona leste da cidade e da região metropolitana de São Paulo voltou ao normal hoje, segundo informações da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A distribuição de água começou a partir da meia-noite e se normalizou nesta madrugada para todos os moradores nas regiões de Mogi da Cruzes, Ribeirão Pires, Mauá, Sapopemba, São Matheus, Santa Etelvina, Cidade Tiradentes e Santo André, segundo a Sabesp. O abastecimento foi interrompido ontem para a realização de serviços de manutenção preventivo do Sistema Rio Claro, que integra o Sistema de Abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo, responsável pela produção de aproximadamente 10 bilhões e 200 milhões de litros de água por mês. De acordo com a Sabesp, o trabalho transcorreu dentro do prazo previsto. Durante a parada programada, prevista para durar 26 horas, foram realizados serviços nas instalações elétricas e mecânicas de todo o Sistema Rio Claro. Os trabalhos envolvem captação da água bruta às estações elevatórias, ao sistema de distribuição de água, à inspeção de tubulações, reparo nos vazamentos, entre outros. Foi feita também a manutenção no aqueduto, uma estrutura de concreto por onde passa, a cada segundo, 3.800 litros de água. Nesse aqueduto foram realizados mais de 20 serviços entre troca de juntas, reparo de vazamentos e outros que irão assegurar a qualidade de toda a operação do Sistema Rio Claro e a segurança do abastecimento de água.