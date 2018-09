Abastecimento de água volta ao normal no Vale do Itajaí O abastecimento de água já foi normalizado nos municípios do Vale do Itajaí e da região norte de Santa Catarina, segundo informou a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN). Já em Rio dos Cedros, o fornecimento ainda é precário e só será normalizado em 24 horas, pois o deslizamento de uma encosta obstruiu a captação do sistema e foi necessário fazer uma captação alternativa. Como as duas adutoras do Sistema Integrado da Grande Florianópolis foram consertadas, a CASAN suspendeu na noite de ontem o rodízio no fornecimento de água implantado no último domingo. Entretanto, as partes altas e as regiões mais distantes, denominadas de "ponta de rede", devem ter seu abastecimento normalizado apenas a partir da noite de hoje. Encontram-se nesta situação as localidades de João Paulo e Saco Grande II e as partes altas do Pantanal, Itacorubi e Córrego Grande. Em uma comunidade de Luiz Alves, a falta de energia elétrica ainda impede o funcionamento do booster que leva a água do reservatório até a localidade, mas a previsão das Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) era de que em 24 horas a energia retornasse, com normalização gradativa também do abastecimento.