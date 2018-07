Abastecimento ruim

LUÍS JOLY

São Paulo

A Sabesp informa que compensará, já na conta do mês de março, todos os 750 mil moradores afetados pelo rompimento da adutora Teodoro Ramos, na zona sul da capital, no dia 14/2. Os clientes terão uma redução correspondente à tarifa mínima cobrada pela empresa de 10 m³ (10 mil litros) ao mês, valor a ser calculado de acordo com o tipo de tarifa aplicada. As contas do mês de março começam a chegar a partir do dia 4 e poderão ser recebidas até abril. Todos os que consumiram no período até 10 m³, cerca de 300 mil pessoas, terão conta zero. Os demais moradores pagarão apenas a diferença, ou seja, terão o valor dos mesmos 10 m³ descontados do total de sua conta. No caso de condomínios que tenham apenas um medidor, o cálculo será feito considerando-se todas as unidades: um prédio de apartamentos, por exemplo, terá a compensação do correspondente à tarifa mínima de cada um deles subtraída da conta total.

Sem luz elétrica

Moro na Rua Bergamota, no Alto da Lapa, e, desde o último apagão em 10/11/2009, a falta de energia se tornou constante nessa rua. O telefone da AES Eletropaulo, para obter informações, só dá sinal de ocupado. Sempre ficamos sem energia por um período superior a 4 horas, algumas vezes por mais de 12 horas. Isso sem contar as oscilações de energia que ocorrem quase diariamente. Tive de escrever esta reclamação pelo celular, pois estou sem energia desde às 16h30 (em 17/2), e agora já passam das 22 horas.

DOUGLAS MARIN DEL NERO

São Paulo

A AES Eletropaulo informa que a interrupção no fornecimento de energia elétrica no local citado ocorreu por causa da queda de galhos de árvore sobre a rede. Esclarece que algumas ações serão realizadas na região, a fim de diminuir o número de ocorrências, entre eles a substituição de postes, a manutenção nos cabos e a poda de galhos de árvore que interferem na rede elétrica.

O leitor diz: Essa é uma explicação-padrão e muito superficial. Pode até ser que, no referido dia, tenha havido queda de galhos sobre a rede, o que não acredito, pois, quando houve a interrupção de energia, o dia estava lindo, sem ventos. A explicação da AES Eletropaulo não acrescentou nada, pois não informou o motivo da falta de energia constante no meu quarteirão desde o último apagão. Deve existir, sim, uma sobrecarga na Rua Bergamota. Inclusive o condomínio onde resido, após minha reclamação, foi procurado pela AES Eletropaulo para executar uma medição da energia na entrada, pois, segundo informação do funcionário, a empresa recebera muitas reclamações da mesma rua.

Cédula falsa

Em 29/1 saquei R$ 600 no terminal de autoatendimento da agência do Banco do Brasil (BB), no bairro Campo Belo. Sou correntista da Nossa Caixa Nosso Banco por ser servidora pública, mas posso fazer saques no BB. Dentre quatro das notas sacadas de R$ 100, uma era falsa. Ciente do ocorrido, a agência do BB, em 4/2, recolheu a cédula para exame, elaborou um recibo de recolhimento dela e informou que em até 48 horas a nota seria trocada. Mas depois a gerente me ligou informando que a agência não poderia fazer a troca, que eu teria de ir até minha agência para tomar as providências cabíveis. Sinto-me lesada em meus direitos.

MÁRCIA MARIA DE C. MARQUES

São Paulo

A Assessoria de Imprensa do Banco do Brasil, Regional São Paulo, informa que o ressarcimento do valor à cliente está condicionado ao resultado apresentado pelo Banco Central, referente à análise da cédula, tendo em vista que o questionamento foi efetuado pela cliente somente seis dias (quatro dias úteis) após a realização do saque. Ressalta que o prazo decorrido entre a efetuação do saque e a contestação da legitimidade da cédula prejudica a verificação de que esta seja originada do terminal de autoatendimento do Banco do Brasil. O Serviço de Atendimento ao Consumidor do Banco do Brasil está à disposição pelo telefone 0800-729-0722.