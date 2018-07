Abate de bovinos no Brasil recua em 2011 por preços altos--IBGE O abate de bovinos no Brasil recuou 1,6 por cento em 2011, para 28,8 milhões de cabeças, mostrando que os preços altos no mercado interno podem ter levado consumidores a optarem, em parte, por outras carnes mais baratas, apontou relatório do IBGE.